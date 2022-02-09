МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство Чехии планирует объявить тендер на строительство нового энергоблока на атомной электростанции "Дукованы" в течение нескольких недель, сообщил в Twitter премьер-министр страны Петр Фиала. Финская SRV продала долю в будущей АЭС "Росатома"

"Чехия не располагает в достаточной мере источниками электроэнергии, поэтому ставка делается на атомную энергию. Произошло огромное опоздание с намеченным строительством нового энергоблока на АЭС "Дукованы", призванного заменить один из устаревших блоков (этой АЭС). Поэтому наше правительство решило объявить тендер на строительство нового энергоблока в течение нескольких ближайших недель", — сказал Фиала.

По его словам, предыдущий кабмин давно уже мог подготовить и объявить подобный тендер, но по непонятным причинам затянул данный процесс.

Ранее гендиректор чешской энергетической компании ČEZ Даниэл Бенеш сообщал, что начало строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы" намечено на 2029 год, а в 2036 году блок стоимостью около 6 миллиардов евро должен быть готов.

Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали российская госкорпорация "Росатом", американо-канадская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF и южнокорейская KHNP.

В конце сентября 2021 года в Чехии был принят так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Представители правительства аргументировали данное решение соображениями безопасности.

АЭС "Дукованы", построенная по советским проектам и запущенная в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Вторая чешская АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны), также построена по советским проектам и запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Топливо для обеих станций поставляет российская госкорпорация "Росатом".