КАИР, 15 фев — ПРАЙМ. Эмиратская компания Dragon Oil обнаружила месторождение нефти в Суэцком заливе на египетской территории с запасами порядка 100 миллионов баррелей, сообщило во вторник миннефти Египта.
"Обнаруженное компанией Dragon Oil месторождение с запасами порядка 100 миллионов баррелей предполагает наличие дополнительных запасов после начала разработки", — сообщило ведомство в пресс-релизе.
Отмечается, что это крупнейшая находка в Суэцком заливе за 20 лет.
https://1prime.ru/energy/20220215/836074301.html
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