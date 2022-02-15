КАИР, 15 фев — ПРАЙМ. Эмиратская компания Dragon Oil обнаружила месторождение нефти в Суэцком заливе на египетской территории с запасами порядка 100 миллионов баррелей, сообщило во вторник миннефти Египта. Пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 марта

"Обнаруженное компанией Dragon Oil месторождение с запасами порядка 100 миллионов баррелей предполагает наличие дополнительных запасов после начала разработки", — сообщило ведомство в пресс-релизе.

Отмечается, что это крупнейшая находка в Суэцком заливе за 20 лет.