МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Компания "Башнефть" (входит в структуру НК "Роснефть") в 2021 году за счет геологоразведочных работ, новых приобретений и переоценки запасов эксплуатируемых месторождений восполнила запасы нефти на 305%, сообщается на сайте "Роснефти". "Газпром нефть" достигла рекордной добычи углеводородов

"АНК "Башнефть"… в 2021 году за счет проведения геологоразведочных работ, новых приобретений и переоценки запасов эксплуатируемых месторождений нарастила запасы нефти по категории AB1C1 на 43,2 миллиона тонн, что позволило восполнить годовую добычу на 305%", — говорится в релизе.

Компания нарастила запасы на 11,6 миллиона тонн благодаря бурению поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин, а также углублению ранее пробуренных скважин, еще 31,4 миллиона тонн — благодаря подсчету запасов уникального Арланского месторождения и пересмотру коэффициента извлечения нефти в связи с улучшением технологий разработки.

"Башнефть" в 2021 году получила лицензию на разработку Бакалинского месторождения с извлекаемыми запасами около 500 тысяч тонн категорий С1 и С2. Также по итогам прошлого года специалисты "Башнефти" открыли 100 новых продуктивных залежей в Башкирии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Оренбургской области, извлекаемые запасы на залежах составили более 6 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

"Башнефть" — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Башкирии. Компания ведет добычу с 1932 года.