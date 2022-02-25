МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Лукойл" приобрел 50% в проекте "Блок 4" в Мексике, общая сумма сделки составила 685 миллионов долларов, следует из сообщения компании. ФАС разрешила "Лукойлу" и "Газпром нефти" создать совместное предприятие

"Лукойл" сообщает о закрытии сделки по приобретению 50%-й операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике путем покупки холдинговой компании, владеющей компанией-оператором. Одобрение сделки со стороны властей Мексики было получено 03.02.2022. Сумма сделки составила 435 миллионов долларов плюс фактически понесенные с 01.01.2021 до даты закрытия расходы (около 250 миллионов долларов)", — говорится в сообщении компании.