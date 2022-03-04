В МАГАТЭ сообщили о состоянии важных узлов Запорожской АЭС
В МАГАТЭ сообщили со ссылкой на власти Украины, что пожар не повредил важные узлы Запорожской АЭС
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Пожар в районе Запорожской АЭС. по данным властей Украины, не затронул "основное оборудование" станции, сообщает МАГАТЭ.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий", — говорится в заявлении международного агентства.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.
При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220304/836261753.html
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