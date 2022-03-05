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2022-03-05T03:18:29+03:00
2022-03-05T03:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220305/836271849.html
Агентство Fitch понизило рейтинг 26 российских добывающий компаний
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
FITCH ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГ 26 РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАЗПРОМА И ЛУКОЙЛА ПРАЙМ, 05.03.2022
новости, нефть, энергетика, экономика, газ, fitch, рейтинги, снижение, газпром, лукойл
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
FITCH ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГ 26 РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАЗПРОМА И ЛУКОЙЛА