МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Власти США решили полностью запретить поставки в страну нефти из России. Этому примеру должны последовать во всем остальном мире, уверены многие американские конгрессмены и не только они. Насколько это реально, решил разобраться "Прайм". Эксперимент в зоне риска. Европа забыла главную "фишку" российского газа

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена решила запретить импорт нефти и природного газа из России, расширив уже действующие масштабные экономические санкции, констатирует Washington Post. При этом издание отмечает: Евросоюз, который в гораздо большей степени зависит от российских энергоносителей, пока не предпринял никаких действий против поставок из России, хотя и пообещал сократить потребление российского природного газа на две трети в текущем году.

Следует заметить, что эксперты, с которыми общался "Прайм", неоднократно указывали на невозможность реализации этих планов Брюсселя в отношении импорта газа из России.

Однако не только решение Белого дома "избавить" США от российских нефти и нефтепродуктов, но и идея распространить полную "свободу" от них на весь мир находят определенное понимание у друзей Америки. Так, Канада ввела запрет на импорт и любые покупки любыми резидентами страны, в том числе за ее пределами, ряда нефтепродуктов "из России или от любых людей в России". Австралийские власти намерены отказаться от импорта из России нефти, нефтепродуктов, газа и угля.

Журналисты Washington Post признают, что "Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти", ставя под сомнение позицию "многих законодателей от обеих партий в США", которые "утверждают, что можно ввести запрет на российскую нефть без ущерба для экономики США". Но антироссийскую позицию в этом вопросе все же разделяют некоторые специалисты.

Так, бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии, которая выполняет роль "нефтяного" регулятора в этом штате США, Райан Ситтон, заявил в интервью РИА Новости, что международному сообществу потребуется не больше десяти лет, чтобы заместить на рынке объемы, которые ежедневно добывает Россия.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

"Совершенно очевидно, что такие заявления носят характер психологической войны, — убежден генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Без сильнейшего шока для мирового рынка в данном случае не обойдется, ведь Россия — слишком крупный игрок". Поэтому все крики в духе "кровавую российскую нефть никто не покупает" — это элемент мистификации, психологического воздействия, считает он.

"Почитайте доклады МЭА и "Брюгеля" [авторитетных экономических исследовательских институтов Евросоюза, Международного энергетического агентства и "мозгового центра" Bruegel — прим. ред.] на тему "как избавиться от российского газа до 2030 года", — говорит эксперт. — Ну ведь это просто цирк! Все равно, что рассуждения человека, который весит 150 кг, как он собирается похудеть до 30 кг за две недели. То же самое".

Декларировать можно что угодно, но реалии рынка крайне жесткие, указывает он. Россия контролирует около 15% трансграничной торговли, а в общем объеме мировой добычи, более 100 млн баррелей в сутки, на Россию приходится около 10%.

Конечно, гипотетически можно решить проблему замещения российской нефти, допускает Симонов. "Для этого потребуется нарастить добычу в других странах, "закачать" инвестиции, технологии, — рассуждает он. — Но на этом проблемы не закончатся". Каждый перерабатывающий завод приспособлен для использования сырья определенного сорта, у него своя корзина выхода нефтепродуктов, указывает эксперт. "Соответственно, нужно не просто добыть нефть, а добыть именно ту, которая на конкретном НПЗ, например, в китайской провинции Шаньдун, заменит российское сырье, — уверен глава ФНЭБ. — И должна обеспечить сопоставимую маржинальность".

Страны, которые решают сугубо политическую задачу (в первую очередь — Европа), вероятно, приложат усилия, чтобы отказаться от российской нефти, полагает специалист. "Но зачем это, к примеру, тому же Китаю и многим другим странам?— снова задается он вопросом. — Конечно, Китай воспользуется ситуацией, чтобы получить некий дисконт, приобретать российские объемы со скидкой. Это работающая история. Зачем Китаю отказываться от российской нефти? Зачем ему перенастраивать свое потребление?"

БОЛЬШИЕ ИЗДЕРЖКИ

"Россия играет важную роль на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, — констатирует руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Александр Амирагян. — Любые ограничения в отношении поставок из России потребуют переустройства рынка, существенного наращивания производства и экспорта со стороны других участников". Кроме того, в некоторых странах Восточной Европы нефтепереработка ориентирована на нефть российских сортов, найти ей замену проблематично, указывает он. Без газа: куда может провалиться экономика Европы

На сегодняшний день значительно увеличить поставки в относительно сжатые сроки технически могут страны ОПЕК, прежде всего ближневосточные, считает эксперт. Однако Россия с этими странами участвует в соглашении ОПЕК+, и объемы производства его участников регулируются в рамках данного соглашения, напоминает он. Любое наращивание производства нефти сверх принятых лимитов будет считаться нарушением условий соглашения.

"Среди прочих производителей нефти, которые потенциально могут нарастить добычу и поставки нефти на мировой рынок, можно обозначить США и Канаду, в меньшей степени — ряд стран Африки, — считает Амирагян. — Однако возможности для наращивания производства в этих странах ограничены по объемам и времени, и в ближайшие годы они не могут возместить даже половину российской нефти на мировом рынке".

"Полное эмбарго на российскую нефть, безусловно, грозит серьезными издержками для потребителей", — рассуждает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. Россия в 2020 году, судя по данным BP Statistical Review, экспортировала 5,2 млн баррелей нефти в сутки, уточняет он. "Для сравнения, Иран накануне эмбарго, объявленного в мае 2018 году, экспортировал 2,6 млн баррелей нефти в сутки, — напоминает он. — "Вывод" иранской нефти с рынка осуществлялся постепенно. Если в ноябре 2018 года право на ее импорт осталось у Японии, Индии, Китая и еще пяти стран, то в мае 2019 года закупки объемов из Ирана стали грозить вторичными санкциями США и для этих восьми государств".

Как следствие, иранский нефтяной экспорт уменьшился с 2,6 млн баррелей в сутки в апреле 2018 года до 0,9 млн баррелей в сутки в апреле 2019 года и 0,4 млн баррелей в сутки в апреле 2020 года, указывает ИртТЭК со ссылкой на данные Refinitiv. Сокращение предложения привело к удорожанию нефти: средняя цена на сырье марки Brent выросла с 54,4 долларов за баррель в 2017 году до 71,1 долларов за баррель в 2018 году. "Соответственно, ограничения на поставку нефти из России прочно "закрепят" Brent на уровне выше 100 долларов за баррель", — делает вывод Родионов.

В ОБХОД САНКЦИЙ

"Вероятнее всего, попытки избавиться от нефти из России приведут лишь к переформатированию рынка, переориентации потоков, — полагает Симонов. — Допустим, европейцы откажутся импортировать ее из России. Но это лишь значит, что в регион будут поступать объемы из США, Саудовской Аравии. Соответственно, российская нефть будет в большей степени предлагаться на азиатском рынке".

"Китай и Индия являются крупными мировыми потребителями нефти, и они заинтересованы в стабильных поставках и низкой волатильности цен", — соглашается Амирагян из ЦСР. — Любые ограничения в отношении России идут в разрез с интересами этих стран, так как это приведет к дальнейшему росту цен и необходимости искать альтернативные маршруты поставок". Сейчас Индия в меньшей степени завязана на поставках сырья из России, чем Китай, признает эксперт. Однако российские компании рассматривают Индию как один из самых перспективных рынков для наращивания поставок. За чей счет Америка устроила "нефтяной демарш" назло России

Кстати, европейцам следует ответить самим себе на один вопрос, говорит Симонов. "Последние два года ЕС декларировал, что те, кто инвестирует в нефть и газ — чуть ли не преступники, поскольку они финансируют "убийство" планеты, — напоминает он. — Чтобы избавиться от российской нефти, теперь, оказывается, можно финансировать эту деятельность".

Следует отметить еще одну деталь. Что касается "подсанкционного" Ирана, то ему в действительности удавалось на всем протяжении действия ограничений против его экспорта обходить санкции, которые лишь вынуждали его продавать нефть и нефтепродукты со значительным дисконтом. При этом основным направлением поставок был Китай, указывают специалисты.

Тотальное эмбарго вряд ли будет реализовано на практике, соглашается Родионов из ИртТЭК. "Если вынести за скобки запрет на импорт российской нефти со стороны США и планы Великобритании отказаться от импорта сырья из России до конца 2022 года, то ограничения будут носить преимущественно добровольный, а не законотворческий характер, — уверен он. — Трейдеры и потребители по собственной инициативе будут сокращать закупки российской нефти и нефтепродуктов, как уже поступила итальянская Eni". При этом та нефть, которую все же удастся вывести на внешний рынок, будет торговаться к Brent с двузначным дисконтом, признает специалист.

Однако, как уже отмечал "Прайм", при ценах выше 100 долларов российские объемы и в этом случае вполне могут продаваться вдвое дороже, чем это предусмотрено в бюджете страны на текущий год.