МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индия не намерена отказываться от экономического сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Индийские компании значительно увеличили закупки подешевевшей российской нефти. Индия и Россия отказываются от использования доллара США в расчетах за поставляемую нефть. Сотрудничество между двумя странами будет развиваться вопреки угрозам Вашингтона. Источник: Индия продолжит покупать нефть у России

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА НЕФТИ

Несмотря на давление Запада во главе с США и Великобританией, Индия считает своим правом, как суверенной державы, развивать экономическое сотрудничество с Россией — прежде всего в области энергетики, сообщает индийское издание The Economic Times. В Нью-Дели убеждены, что экономические отношения не должны политизироваться, поэтому Индия не намерена отказываться от импорта российских энергоносителей. Нет оправдания санкциям со стороны Запада, которые ограничивают торговлю российскими энергоносителями.

Индия на 85% зависит от поставок нефти из-за рубежа. По предварительным данным, импорт нефти в Индию в феврале достиг 4,86 млн барр./сут. — самого высокого показателя с декабря 2020 года. В прошлом месяце поставки нефти в Индию увеличились на 5% сравнению с январем. Относительно февраля 2021 года поставки взлетели на 24%, что связано с восстановлением индийской экономики после завершения пандемии коронавируса.

Благодаря высокой рентабельности переработки индийские НПЗ наращивают объемы производства, чтобы обеспечить растущий спрос на нефтепродукты — прежде всего моторное топливо.

Неназванный источник из правительства сообщил The Economic Times, что антироссийские санкции не являются препятствием для Индии, которая будет выбирать поставщиков энергоносителей, исходя из экономической целесообразности.

"Мы рады рассмотреть предложения от всех поставщиков. Индийские трейдеры следят за ситуацией на мировом рынке энергоносителей, чтобы выбрать лучшие предложения", — сообщает источник The Economic Times.

Антироссийские санкции имеют лазейки, которые позволяют импортировать энергоносители из России. Можно использовать для расчетов с российскими поставщиками банки, которые не были отключены от SWIFT. Кроме того, изучается возможность использования национальных валют для расчетов за поставки российских энергоносителей вместо доллара США. Отказ от доллара лишает власти США возможности заблокировать оплату за поставляемую из России нефть и другие энергоносители экспортный.

ИНДИЙЦЫ РАСКУПАЮТ ПОДЕШЕВЕВШУЮ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ

Индия стремится обезопасить импорт российской нефти, которая торгуется с огромной скидкой к эталонным сортам. По данным агентства Argus Media, размер скидки на Urals — основной сорт российской нефти — по отношению к Brent достигает $30/барр. Посол заявил об интересе Индии к российской нефти

Индийские трейдеры сообщают, что после начала специальной операции на Украине и введения санкций против России Indian Oil Corporation (IOC) приобрела 3 млн барр. российской нефти. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) последовала примеру IOC приобрела 2 млн барр. Urals через европейского трейдера Vitol. Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) также планирует закупить 1 млн барр. российской нефти.

Больше нефти Индия импортирует из стран Персидского залива. В Ираке закупается 28% всей нефти, поступающей в Индию, в Саудовской Аравии — 18%, в ОАЭ — 11%. США в последние годы также стала поставщиком энергоносителей на индийский рынок. Поставки из США составляют 7,3% импорта нефти в Индию. Ожидается, что в этом году они вырастут на 11%, а доля США в импорте нефти в Индию достигнет 8%.

Обострение политической ситуации в мире после начала специальной операции на Украине поставило под угрозу энергетическую безопасность Индии. Ранее из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы индийским компаниям пришлось отказаться от поставок нефти из этих стран и закупать более дорогое сырье из альтернативных источников поставок.

"Скачок цен на нефть после начала конфликта на Украине еще больше усугубляет ситуацию на мировом рынке. В связи с этим значительно вырос интерес к тем поставщикам, которые могут предложить нефть по конкурентоспособным ценам", — сообщил упомянутый источник.

Индия инвестировала значительные средства в российский энергетический сектор. До последнего времени Россия поставляла незначительные объемы нефти на индийский рынок — около 1%. По заявлениям участников рынка, отсутствие эффективной системы взаимодействия между государственными органами препятствует экономическому сотрудничеств между двумя странами.

НАПРАСНЫЕ УГРОЗЫ

15 марта администрация Джо Байдена заявила, что Индия не должна нарушать американские санкции и покупать российскую нефть несмотря на большую скидку. По мнению Белого дома, Индия может оказаться по другую сторону баррикады, если продолжит экономическое сотрудничество с Россией. Центробанк Индии ищет пути расчетов с Россией в рупиях и рублях

Представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, Нью-Дели всегда готов использовать возможности, чтобы обеспечить растущие потребности страны в нефти.

Ранее сообщалось о встрече заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с министром нефтяной и газовой промышленности Индии Хардип Сингх Пури. Министры предметно обсудили реализацию совместных проектов в энергетической отрасли, возможности расширения сотрудничества, а также механизмы проведения взаиморасчетов между двумя странами.

В прошлом году Пури посетил Восточный экономический форум во Владивостоке, где обсуждалось сотрудничество в энергетической сфере. Наряду с оборонной промышленностью энергетика становится основой сотрудничества между Россией и Индией. Совокупные инвестиции Индии в российские нефтегазовые проекты превышают $15 млрд. Это больше, чем Индия инвестировала в нефтегазовый сектор какой-либо другой страны.

В 2020 году IOC подписала с "Роснефтью" первое долгосрочное соглашение на поставку нефти в объеме 2 млн т/г. "Роснефть" и ее партнеры в 2017 году купили за $12,9 млрд нефтеперерабатывающую компанию Essar Oil владеющую НПЗ в городе Вадинар и обширной сетью АЗС. Этот НПЗ способен перерабатывать 20 млн т нефти ежегодно. Позднее Essar Oil была переименована в Nayara Energy.

Кроме того, согласно 20-летнего контракта "Газпром" поставляет в Индию сжиженный природный газ (СПГ).