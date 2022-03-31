ВАШИНГТОН, 31 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал рекордный рост топливных цен на американском рынке "подорожанием Путина", признав, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине. Россия в январе заняла последнее место по экспорту нефти в США

США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта американский президент в рамках антироссийских санкций подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. После этого стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации. Проведенный Квиннипэкским университетом опрос показал, что более 40% жителей США считают, что рост цен на бензин был спровоцирован неудачными действиями Байдена в экономической политике, 24% винят санкции против России.

Галлон (3,785 литра) бензина подорожал, по данным Байдена, уже почти на доллар – до 4,20-4,22 доллара с 3,30 доллара в начале года.

"Сейчас подорожание Путина бьет по американцам на автозаправках", — заявил Байден, назвав ситуацию с ценами на бензин "кризисом". Для борьбы с ним он предложил рекордные товарные интервенции из стратегических резервов нефти — в объеме миллиона баррелей в сутки в течение ближайших шести месяцев.

Он признал, что рост цен на топливо начался еще до событий на Украине в связи с постпандемийным восстановлением спроса, за которым не поспевало предложение.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.