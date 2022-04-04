ВАРШАВА, 4 апр — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen с начала спецоперации на Украине сократил объем российской нефти в общем портфеле импорта с до 30% с 50%, сообщил председатель правления компании Даниель Обайтек. США за неделю нарастили поставки нефти из России

"В этом году, до начала войны, наша группа перерабатывала более 50% иной нефти, нежели российская. В день начала войны мы прекратили закупку морских грузов российской нефти и заказали 28 танкеров с нефтью с альтернативных направлений. Таким образом, сегодня около 70% нефти в портфеле всего концерна — это сырье, не происходящее из России", — рассказал Обайтек в интервью изданию Rzeczpospolita.

Он уточнил, что уже несколько недель российская нефть не доставляется на НПЗ Orlen в Литве. Также Обайтек надеется, что в ближайшее время у Orlen появится возможность дальнейшего ограничения импорта российской нефти, что связано со слиянием с концерном Lotus, у которого имеется соглашение с партнерами из Персидского залива о поставках до 20 миллионов тонн нефти в год.

Обайтек уточнил, что в настоящее время у Orlen действуют три контракта с российскими поставщиками нефти, один из них истекает уже в январе следующего года.

При этом он считает, что полный отказ от российской нефти должен происходить одновременно и в согласовании со всеми странами Евросоюза. "Уход от российской нефти должен быть скоординирован во всем ЕС, чтобы сохранить баланс рынков, чтобы не создавать рыночных преимуществ. В противном случае могло бы сложиться положение, когда мы прекратили бы закупки, но продолжили бы их, например, немецкие нефтеперерабатывающие заводы, владельцами которых частично являются россияне. В результате продукция, созданная на основе дешевого, но нежелательного сырья, все равно попала бы на рынок", — сказал руководитель Orlen.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша до конца текущего года намерена отказаться от российского газа, нефти и угля.