МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. ПАО "Татнефть" за прошлый квартал нарастило добычу нефти на 611,9 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7 миллионов тонн, сообщает компания.

Во всей группе "Татнефть" добыча увеличилась на 610,3 тысячи тонн и составила 7,073 миллиона тонн.