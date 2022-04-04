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2022
https://1prime.ru/energy/20220404/836582825.html
"Татнефть" нарастила добычу нефти в январе-марте
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https://россиясегодня.рф
. ПАО "Татнефть" за прошлый квартал нарастило добычу нефти на 611,9 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7 миллионов тонн, сообщает компания. Во всей... ПРАЙМ, 04.04.2022
нефть, энергетика, новости, татнефть, добыча нефти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. ПАО "Татнефть" за прошлый квартал нарастило добычу нефти на 611,9 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7 миллионов тонн, сообщает компания.
Во всей группе "Татнефть" добыча увеличилась на 610,3 тысячи тонн и составила 7,073 миллиона тонн.