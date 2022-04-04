ХАБАРОВСК, 4 апр — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil заморозила проект строительства Дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) по политическим мотивам, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом

"Проект, который американцы анонсировали — Exxon — в порту Де-Кастри с трубой с Сахалина, он заморожен. До отдельных их решений. Зачем это делается — меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы есть, инвестиции — деньги есть, но они берут и по политическим мотивам замораживают проект", — сказал Дегтярев в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что до начала спецоперации России на Украине представители Exxon на встрече с ним выражали свою готовность реализовать проект и уже вели предпроектные работы.

ExxonMobil в начале марта объявила о приостановке новых инвестиций в Россию и начале разработки шагов по выходу из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине. Компания является оператором этого проекта с долей 30% и участвует в нем совместно с "Роснефтью" (20%), японской Sodeco (30%) и индийской ONGC (20%). Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции.

В понедельник американская компания заявила, что в связи с выходом из "Сахалина-1" ожидает, что возможное обесценение балансовой стоимости связанных активов в размере 4 миллиардов долларов.

При этом Exxon отдельно не поясняла, планирует ли компания дальнейшую реализацию проекта "Дальневосточный СПГ". Акционеры "Сахалина-1" в 2019 году приняли решение о строительстве этого завода мощностью 6,2 миллиона тонн в год в поселке Де-Кастри в Хабаровском крае, чтобы монетизировать газ с проекта. Минэнерго РФ оценивало стоимость завода в 4,2 миллиарда долларов.