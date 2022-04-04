МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные майские цены на нефть для клиентов со всего мира, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на соответствующие документы. Orlen сократил объем российской нефти в общем портфеле импорта

"Саудовская Аравия повысила цены на нефть для клиентов во всех регионах, поскольку российская операция на Украине продолжает оказывать влияние на (нефтяной – ред.) рынок", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщает агентство, в частности Saudi Aramco повысила на май цены на все марки нефти, которые будут поставляться в Азию, в том числе отпускная стоимость марки Arab Light для потребителей в Азии увеличится на 4,4 доллара с текущего уровня и будет на 9,35 доллара за баррель превышать корзину сортов Oman/Dubai. Прогноз аналитиков подразумевал повышение на 5 долларов с апрельского уровня.

Стоимость нефти удерживается выше 100 долларов за баррель. В Европе при этом на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.