Блумберг: Saudi Aramco повысила отпускные майские цены на нефть для клиентов со всего мира
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные майские цены на нефть для клиентов со всего мира, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на соответствующие документы.
"Саудовская Аравия повысила цены на нефть для клиентов во всех регионах, поскольку российская операция на Украине продолжает оказывать влияние на (нефтяной – ред.) рынок", — говорится в сообщении агентства.
Как сообщает агентство, в частности Saudi Aramco повысила на май цены на все марки нефти, которые будут поставляться в Азию, в том числе отпускная стоимость марки Arab Light для потребителей в Азии увеличится на 4,4 доллара с текущего уровня и будет на 9,35 доллара за баррель превышать корзину сортов Oman/Dubai. Прогноз аналитиков подразумевал повышение на 5 долларов с апрельского уровня.
Стоимость нефти удерживается выше 100 долларов за баррель. В Европе при этом на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.
https://1prime.ru/energy/20220404/836584347.html