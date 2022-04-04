МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В ЕС изучают возможность ввести значительные пошлины на импорт российских нефти и угля, чтобы побудить страны-члены снизить их использование. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации издания, "среди рассматриваемых идей — возможность введения значительных пошлин на импорт российской нефти и угля, чтобы побудить государства-члены к быстрому сокращению их использования".

Ранее министр финансов Нидерландов Сигрид Каг заявила, что в Брюсселе обсуждают вопрос о запрете поставок российского газа, угля или нефти, это моральный вопрос.