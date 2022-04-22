МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ВРИО гендиректора ООО "Газпром газомоторное топливо" Денис Корниенко заявил на пленарной сессии II Всероссийского газомоторного форума, что государственных стимулов развития рынка газомоторного топлива недостаточно. В Москве подешевел бензин Аи-95

Сейчас государство реализует две программы развития внутреннего рынка газомоторного топлива: "Развитие рынка газомоторного топлива" и "Развитие транспортного и специального машиностроения". Подразделение "Газпрома" в рамках подпрограмм с 2019 по 2021 годы получило 8,3 и 9,1 миллиарда рублей, а с 2022 по 2024 годы ожидает ещё 11 и 9,9 миллиарда рублей соответственно.

Корниенко сообщил, что "эти средства (на развитие рынка газомоторного топлива — ред.) урезаются.

"Надо приложить максимум усилий, чтобы этого не было… Надо будет сделать публичное заявление в этой части обязательно", — сказал он в ходе сессии "Новые возможности масштабного перехода на газомоторное топливо в качестве драйвера развития отечественных технологий, создания новых производств".

Ожидается, что госсубсидии приведут к тому, что объём потребления природного газа в качестве моторного через два года вырастет вдвое — с 1,325 миллиарда кубометров в прошлом году до 2,72 миллиарда кубометров в 2024 году, а количество заправок с газомоторным топливом увеличится с 631 до 1273 станций. Автопарк на газомоторном топливе вырастет вдвое, оценивают в подразделении "Газпрома".

Однако тех денег, которые предполагают программы, не хватает, и надо искать дополнительные ресурсы, подчеркнул Корниенко.

Годовые темпы роста газомоторного автопарка поступательно увеличиваются, и сейчас на природном газе ездят почти 260 тысяч машин: из них примерно 60% — легковые автомобили, 20% — лёгкий коммерческий транспорт, 13% — автобусы, 8% — магистральные грузовики и 0,3% — дорожно-коммунальная техника.

Корниенко также уточнил, что сегодня возглавляемая им компания занимает 60% российского рынка газомоторного топлива, тогда как десять лет назад, когда отрасль только начинала развиваться, на долю структурного подразделения "Газпрома" приходилось 90%. Это связано с тем, что несколько лет назад частных операторов не было, а сейчас — ежегодно — они строят вдвое больше заправок, чем "Газпром газомоторное топливо".

"Газпром толкнул ту ситуацию, и она стала коммерчески интересна для других участников рынка", — отметил Корниенко. По его словам, на рынок пришли не только крупные игроки — "Роснефть" и "Новатэк", — но и мелкие.

"Газпром газомоторное топливо" — единый оператор рынка на протяжении десяти лет. Структурное подразделение "Газпрома" работает по нескольким направлениям по развитию рынка газомоторного топлива: расширяет газозаправочную инфраструктуру, сотрудничает с Минэнерго и другими органами власти, расширяет парк техники и стимулирует спрос.