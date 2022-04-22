"Газпром газомоторное топливо": госсубсидий на развитие рынка газомоторного топлива не хватает
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ВРИО гендиректора ООО "Газпром газомоторное топливо" Денис Корниенко заявил на пленарной сессии II Всероссийского газомоторного форума, что государственных стимулов развития рынка газомоторного топлива недостаточно.
Сейчас государство реализует две программы развития внутреннего рынка газомоторного топлива: "Развитие рынка газомоторного топлива" и "Развитие транспортного и специального машиностроения". Подразделение "Газпрома" в рамках подпрограмм с 2019 по 2021 годы получило 8,3 и 9,1 миллиарда рублей, а с 2022 по 2024 годы ожидает ещё 11 и 9,9 миллиарда рублей соответственно.
Корниенко сообщил, что "эти средства (на развитие рынка газомоторного топлива — ред.) урезаются.
"Надо приложить максимум усилий, чтобы этого не было… Надо будет сделать публичное заявление в этой части обязательно", — сказал он в ходе сессии "Новые возможности масштабного перехода на газомоторное топливо в качестве драйвера развития отечественных технологий, создания новых производств".
Ожидается, что госсубсидии приведут к тому, что объём потребления природного газа в качестве моторного через два года вырастет вдвое — с 1,325 миллиарда кубометров в прошлом году до 2,72 миллиарда кубометров в 2024 году, а количество заправок с газомоторным топливом увеличится с 631 до 1273 станций. Автопарк на газомоторном топливе вырастет вдвое, оценивают в подразделении "Газпрома".
Однако тех денег, которые предполагают программы, не хватает, и надо искать дополнительные ресурсы, подчеркнул Корниенко.
Годовые темпы роста газомоторного автопарка поступательно увеличиваются, и сейчас на природном газе ездят почти 260 тысяч машин: из них примерно 60% — легковые автомобили, 20% — лёгкий коммерческий транспорт, 13% — автобусы, 8% — магистральные грузовики и 0,3% — дорожно-коммунальная техника.
Корниенко также уточнил, что сегодня возглавляемая им компания занимает 60% российского рынка газомоторного топлива, тогда как десять лет назад, когда отрасль только начинала развиваться, на долю структурного подразделения "Газпрома" приходилось 90%. Это связано с тем, что несколько лет назад частных операторов не было, а сейчас — ежегодно — они строят вдвое больше заправок, чем "Газпром газомоторное топливо".
"Газпром толкнул ту ситуацию, и она стала коммерчески интересна для других участников рынка", — отметил Корниенко. По его словам, на рынок пришли не только крупные игроки — "Роснефть" и "Новатэк", — но и мелкие.
"Газпром газомоторное топливо" — единый оператор рынка на протяжении десяти лет. Структурное подразделение "Газпрома" работает по нескольким направлениям по развитию рынка газомоторного топлива: расширяет газозаправочную инфраструктуру, сотрудничает с Минэнерго и другими органами власти, расширяет парк техники и стимулирует спрос.
https://1prime.ru/energy/20220422/836732211.html