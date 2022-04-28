МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Компания ExxonMobil подтвердила РИА Новости объявление форс-мажора по проекту "Сахалин-1" и сокращение нефтедобычи из-за санкций.
"Exxon Neftegas Ltd. объявила о введении режима форс-мажора на проекте "Сахалин-1", — заявила агентству представитель компании, добавив, что соответствующее уведомление передано всем участникам проекта.
Exxon Neftegas Ltd. является дочерним предприятием американского нефтегазового гиганта ExxonMobil.
"Форс-мажор был объявлен ввиду недавних событий, которые задержали или сделали невозможным выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. обязательств по существующим соглашениям и проведение работ в соответствии с мировыми стандартами в морской и нефтяной промышленности. В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти", — заявили в компании.
В начале марта ExxonMobil объявил о намерении выйти из проекта "Сахалин-1". "Мы прорабатываем шаги для выхода из проекта, что включает вопросы контрактных и коммерческих обязательств компании", — подтвердили в пресс-службе компании в четверг.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.
https://1prime.ru/energy/20220428/836784634.html
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