МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Компания ExxonMobil подтвердила РИА Новости объявление форс-мажора по проекту "Сахалин-1" и сокращение нефтедобычи из-за санкций. Средняя цена экспорта на газ "Газпрома" в 2021 г выросла вдвое

"Exxon Neftegas Ltd. объявила о введении режима форс-мажора на проекте "Сахалин-1", — заявила агентству представитель компании, добавив, что соответствующее уведомление передано всем участникам проекта.

Exxon Neftegas Ltd. является дочерним предприятием американского нефтегазового гиганта ExxonMobil.

"Форс-мажор был объявлен ввиду недавних событий, которые задержали или сделали невозможным выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. обязательств по существующим соглашениям и проведение работ в соответствии с мировыми стандартами в морской и нефтяной промышленности. В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти", — заявили в компании.

В начале марта ExxonMobil объявил о намерении выйти из проекта "Сахалин-1". "Мы прорабатываем шаги для выхода из проекта, что включает вопросы контрактных и коммерческих обязательств компании", — подтвердили в пресс-службе компании в четверг.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.