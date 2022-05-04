МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Объем доказанных запасов ExxonMobil станет на 150 миллионов баррелей нефтяного эквивалента меньше в связи с выходом из проекта "Сахалин-1", сообщается в обновленном финансовом отчете компании за первый квартал. Цены на нефть ускорили рост до 5%

"Выход компании из проекта приведет к тому, что объем в 150 миллионов баррелей нефтяного эквивалента перестанет учитываться в доказанных запасах", — говорится в сообщении. Такой объем при этом представляет менее 1% от всех доказанных запасов в 18,5 миллиарда баррелей по состоянию на конец 2021 года, уточняется в сообщении.

Компания 29 апреля сообщила в своей финотчетности, что оценила расходы по проекту в первом квартале текущего года в 3,4 миллиарда долларов.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. По данным СМИ, ExxonMobil рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня.