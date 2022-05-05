МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Компания "Лукойл" приобрела 50% в совместном предприятии с "Газпром нефтью" на базе проекта "Меретояханефтегаз" в ЯНАО, следует из данных ЕГРЮЛ. В Италии высказались о национализации активов "Лукойла"

Как указано в выписке из ЕГРЮЛ "Меретояханефтегаза", "Лукойл" наряду с "Газпром нефтью" 4 мая стал участником этой компании с долей 50%.

"Лукойл" и "Газпром нефть" договорились о создании совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза", дочерней структуры "Газпром нефти", в сентябре 2021 года. Ядром нового центра добычи станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, введенное в эксплуатацию в июне 2021 года. Совокупные геологические запасы нового добычного кластера в ЯНАО составляют более 1 миллиарда тонн нефти и около 500 миллиардов кубометров газа, значительная их часть относится к трудноизвлекаемым.

Сумма сделки по покупке "Лукойлом" у "Газпром нефти" доли в 50% в "Меретояханефтегазе" составляет 52 миллиарда рублей. ФАС разрешила "Лукойлу" приобрести эту долю в феврале 2022 года. Ожидалось, что сделка по созданию СП будет закрыта во втором квартале 2022 года.