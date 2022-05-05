ВАШИНГТОН, 5 мая — ПРАЙМ. Американская администрация будет осенью собирать коммерческие предложения для покупки 60 миллионов баррелей нефти с целью пополнения стратегических резервов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства энергетики. Spiegel: европейское эмбарго на российскую нефть на грани провала

Сейчас власти США проводят крупные товарные интервенции за счет стратрезервов в попытке сбить цены на топливо, растущие на фоне антироссийских санкций.

"Администрация (президента США Джо) Байдена планирует этой осенью сбор заявок для закупки 60 миллионов баррелей сырой нефти в качестве первого шага в многолетнем процессе, который призван пополнить сокращающиеся… резервы Америки", — передает телеканал.

По его данным, министерство энергетики США уже в четверг представит долгосрочный план закупок нефти.

После отказа от импорта нефти из России Байден объявил о высвобождении из стратегических резервов 180 миллионов баррелей – по миллиону в сутки в течение шести месяцев.