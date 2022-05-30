МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун считает, что в условиях политического шторма необходимо сохранить соглашение ОПЕК+. МИД Франции рассказал о принятии шестого пакета санкций против России

"В условиях политического шторма чрезвычайно важно сохранить соглашение ОПЕК+. Только арабские производители обладают свободными мощностями, способными в краткосрочный период частично заместить российский нефтяной экспорт", — подчеркнул бизнесмен в статье для РБК.

Все последующие шаги по оптимизации поставок нефти было бы разумно координировать с партнерами по соглашению, отметил Федун. Постепенно у России появится возможность вновь нарастить добычу нефти, сохраняя формат взаимодействия ОПЕК+, заявил вице-президент "Лукойла".

Федун добавил, что на данный момент важно сосредоточиться на логистических проблемах, в первую очередь на страховании и перестраховке судов и грузов. Рост стоимости фрахта судов, большие скидки по стоимости товарных партий связаны с санкционными ограничениями в страховании ответственности перевозчиков, объяснил вице-президент "Лукойла".

Также необходимо обратить внимание на увеличение мощностей национального танкерного флота, включая танкеры класса "река-море". Это позволит создать альтернативные транспортные коридоры экспорта российской нефти через Турцию, Иран и страны Средней Азии, считает Федун.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в России может быть снижена на 20–30% без потерь для бюджета.

"Зачем России обеспечивать добычу 10 миллионов баррелей нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7–8 миллионов без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта", — отметил бизнесмен в статье для РБК.

Европейский союз в рамках шестого пакета антироссийских санкций рассматривает введение полного или частичного эмбарго на энергоресурс из России. Страны блока не могут согласовать новый пакет уже около месяца. По словам источника в Евросоюзе, переговоры идут сложно, работа будет продолжена в понедельник.

По мнению Федуна, данные условия делают бессмысленным производство и экспорт большего объема нефти, чем "необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния".

Вице-президент "Лукойла" считает более рациональным сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создать инфраструктурные заделы, чем накапливать "сомнительные" долговые обязательства, которые в силу девальвации ежегодно обесцениваются.

"Что лучше — продавать 10 баррелей сырца по 50 долларов или семь, но по 80 долларов? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?" — предлагает он вернуться к дискуссии, которая была накануне заключения соглашения ОПЕК+.

Потребность в сырьевых ресурсах с высокой долей вероятности в ближайшие десятилетия будет увеличиваться и их стоимость будет коррелировать с реальной инфляцией, уверен Федун.