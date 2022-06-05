МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Шарара спустя два месяца приостановки деятельности возобновило работу, сообщил РИА Новости осведомленный ливийский источник. В США изучат вопрос о снижении пошлин на импорт из Китая

"Сегодня была возобновлена работа по добыче нефти на нефтяном месторождения Шарара", — сказал собеседник агентства.

Официального заявления от Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) о возобновлении работы на нефтяном объекте пока не последовало.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор был объявлен в нефтеналивном порту Зувейтина, а также всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом.

По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы передать власть недавно избранному парламентом главе нового ливийского кабмина Фатхи Башаге.