МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки экологической чистой энергии, сообщил Белый дом. Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

Указ призван способствовать замещению нефти и газа, снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных наций".

"Сегодня президент Байден санкционирует применение закона об оборонном производстве для наращивания внутреннего выпуска технологий чистой энергетики", — сказано в пресс-релизе.

Байден велел министерству энергетики сосредоточиться на развитии пяти "критически значимых" направлений – комплектующих для панелей солнечных батарей, средств теплоизоляции зданий, тепловых насосов, оборудования для производства и использования экологически чистого топлива, включая топливные элементы, электролизеры и необходимые для этого металлы платиновой группы, элементы энергосетевой инфраструктуры, в том числе трансформаторы.

"Президент Байден задействовал закон об оборонном производстве, чтобы восстановить независимость США в области чистой энергетики. Слишком долго и слишком сильно цепочки поставок нашей страны в этой сфере зависели от иностранных источников и враждебных наций", — заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

БАЙДЕН ОБЪЯВИЛ ЧС ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ДЕФИЦИТА ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА В США

Президент Америки Джо Байден объявил режим ЧС в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.

В прокламации, распространенной Белым домом, Байден констатирует наличие "множества факторов", которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей.

"Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США… настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", — говорится в документе.

Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года "определенные солнечные элементы и модули", импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Ранее он задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США.