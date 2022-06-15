МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в апреле по сравнению с мартом на 77 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР — на 42,5 миллиона баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА оценило выполнение сделки ОПЕК+ в мае

"После почти двухлетнего снижения мировые запасы нефти в апреле выросли на 77 миллионов баррелей. Коммерческие запасы в ОЭСР также выросли — на 42,5 миллиона баррелей (1,42 миллиона баррелей в сутки), чему способствовал выпуск из государственных запасов почти 1 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

"Тем не менее запасы в ОЭСР были на уровне 2 669 миллионов баррелей, что на 290,3 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2017-2021 годы", — также указано в докладе.

МЭА отмечает, что, по предварительным данным, запасы в ОЭСР за май увеличились еще на 6 миллионов баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.