ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден потребовал от американских нефтегазовых компаний объяснений причин роста цен и снижения объемов поставок их продукции на внутреннем рынке, сообщают западные СМИ. СМИ назвали сумму, которую США заплатят за расширение НАТО

"Недостаток мощностей по нефтепереработке и беспрецедентные прибыли от переработки, к которым он приводит, ослабляют влияние исторических действий моей администрации по борьбе с … ростом цен, они также увеличивают цены для потребителей", — написал американский президент в письме к компаниям.

Президент США направил письмо с требованием объяснить, почему компании не поставляют на рынок больше энергоресурсов, в том числе таким компаниям как Exxon Mobil, Valero Energy, Chevron, Marathon Petroleum, а также работающим в США Shell и BP, передает агентство Рейтер.

Отмечается, что несмотря на то, что Байден связывал увеличение цен на топливо в США с западными санкциями против российских энергоресурсов, в последнее время он все чаще обвиняет местные нефтяные компании в действиях, которые приводят к росту цен. Байден призвал компании представить "конкретные идеи" по возможности увеличения поставок продукции и объяснить, почему объемы были снижены.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм планирует провести экстренное заседание и обсудить, как нефтеперерабатывающие компании могут способствовать снижению цен.

Ранее Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин. По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то, и другое. Также по мнению главы государства, хотя у нефтяных компаний есть 8 тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью, поскольку зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, за счет роста цен.

Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.