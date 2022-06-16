НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн — ПРАЙМ. Миннефти Индии на фоне роста спроса на топливо в отдельных штатах страны опровергло заявление о нехватке бензина и дизельного топлива. Минпромторг Индии сообщил о рекордной инфляции на оптовом рынке страны

Отмечается, что в последние дни в ряде районов страны вырос спрос на топливо. В частности, 50% рост спроса на топливо в первой половине июня этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года отмечен в штатах Раджастан, Мадхья-Прадеш и Карнатака. Высокий спрос вызвал "задержки и увеличение времени ожидания покупателей", что в свою очередь привело к "спекуляциям относительно ограничений поставок со стороны компаний государственного сектора, занимающихся сбытом нефти".

Министерство сообщило, что производство бензина и дизтоплива в стране более чем достаточно, чтобы удовлетворить любой скачок спроса. По данным министерства, этот беспрецедентный рост создал некоторые временные проблемы с логистикой на местном уровне.

"Нефтяные компании подготовились к решению этих проблем путем увеличения запасов на складах и терминалах… Компании обеспечивают наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива для удовлетворения этого дополнительного спроса, и они привержены удовлетворению энергетических потребностей страны", — отметило министерство.

Там добавили, что увеличение спроса на топливо "было связано с сезонным всплеском спроса из-за сельскохозяйственной деятельности, оптовыми покупателями, переместившими свои покупки в розничные магазины, и существенным сокращением продаж частными маркетинговыми компаниями, значительные объемы которых сместились в розничные магазины государственного сектора".