США ждут роста спроса на нефть в мире после снятия ковидных ограничений в КНР
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
"Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а война на Украине привела к росту цен на топливо", — сказала Грэнхолм.
"У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса", — добавила она.
Президент США Джо Байден на данном этапе не предлагает ввести запрет на экспорт американской нефти в целях снижения цен на топливо на внутреннем рынке, однако никакие варианты по-прежнему "не исключены", заявила в среду глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм.
"Президент обдумывает огромное число возможных решений с самого начала (спецоперации РФ на Украине) и последовавшим за этим скачка цен. И я не думаю, что кто-либо перестал исключать какие-либо варианты. На данном этапе президент не предлагает идти на такой шаг, однако он не хочет исключать возможные варианты", — сказала Грэнхолм в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Таким образом глава американского минэнерго прокомментировала возможность введения запрета на экспорт американской нефти в целях снижения бьющих рекорды цен на бензин внутри США.
https://1prime.ru/energy/20220622/837265500.html