МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. США не намерены создавать санкционные риски поставках российского зерна

"Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а война на Украине привела к росту цен на топливо", — сказала Грэнхолм.

"У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса", — добавила она.

Президент США Джо Байден на данном этапе не предлагает ввести запрет на экспорт американской нефти в целях снижения цен на топливо на внутреннем рынке, однако никакие варианты по-прежнему "не исключены", заявила в среду глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм.

"Президент обдумывает огромное число возможных решений с самого начала (спецоперации РФ на Украине) и последовавшим за этим скачка цен. И я не думаю, что кто-либо перестал исключать какие-либо варианты. На данном этапе президент не предлагает идти на такой шаг, однако он не хочет исключать возможные варианты", — сказала Грэнхолм в ходе брифинга на площадке Белого дома.

Таким образом глава американского минэнерго прокомментировала возможность введения запрета на экспорт американской нефти в целях снижения бьющих рекорды цен на бензин внутри США.