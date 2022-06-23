МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 июня, уменьшились на 1,4 миллиона баррелей, до 417,3 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Белый дом заподозрил Индию и Китай в тайных покупках российской нефти

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в четверг, 23 июня, в 18.00 мск.

В 11.00 мск компания S&P Global опубликует предварительную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в июне снизился до 54 пунктов с 54,8 пункта в мае.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 18 июня. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 2 тысячи — до 227 тысяч заявок.