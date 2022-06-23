МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр энергетики США Дженифер Грэнхолм передала главам нефтяных компаний желание президента Джо Байдена увидеть больше поставок бензина на рынок. США сообщили, что Байден обсудит новые меры изоляции экономики России на G7

"Грэнхолм встретилась с главами семи основных нефтяных компаний, встреча была продуктивной. Министр ясно дала понять, что императивом является увеличение поставок бензина", — заявила Жан-Пьер на брифинге.