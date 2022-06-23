МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр энергетики США Дженифер Грэнхолм передала главам нефтяных компаний желание президента Джо Байдена увидеть больше поставок бензина на рынок.
"Грэнхолм встретилась с главами семи основных нефтяных компаний, встреча была продуктивной. Министр ясно дала понять, что императивом является увеличение поставок бензина", — заявила Жан-Пьер на брифинге.
https://1prime.ru/energy/20220623/837279462.html
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