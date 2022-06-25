МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Высказывания американского президента Джо Байдена о том, что ответственность за неожиданный скачок цен на топливо и потребительские товары в США несет Владимир Путин, полны обмана и пагубно влияют на экономику США. Об этом пишет журналист издания The Wall Street Journal Холман Дженкин-младший. В США пожаловались на неожиданный эффект от антироссийских санкций

Он отметил, что 55% текущего роста цен на бензин в Соединенных Штатах были зафиксированы в период с декабря по конец февраля. Именно тогда только начиналась спецоперация РФ на Украине. Более того, добавил Дженкин, их скачок во многом оказался несовместимо больше по сравнению с базовым подорожанием нефти.

По мнению журналиста, причина здесь кроется в чем-то другом. "Скорее всего, происходящее сейчас — это результат пандемии COVID, которая длилась два года, именно она и оказала влияние на рост цен на топливо. Добавьте к этому и 13-процентную кумулятивную инфляцию с начала 2020 года", считает он.

Дженкин также подчеркнул, что основная ошибка администрации Байдена — это желание сделать Кремль виноватым во всех своих просчетах.

"Если вы подозреваете, что цена на газ в пять долларов за галлон объясняется тем, что Америка и весь мир не пускают российские энергоносители на рынок, рассудите сами: США и их союзники в основном не смогли удержать российскую нефть на рынке. Это было большим упущением альянса", — считает обозреватель.

По мнению Дженкина, истинной причина роста цен кроется не только в сложившихся глобальных обстоятельствах, но и в том, что у американских властей была совершенно неправильная реакция на происходящие события.

"Упоминаемое Джо Байденом на каждом шагу "путинское повышение цен" трижды ложно: оно неверно трактует степень российского влияния и в излишне ярких, геройских красках описывает силу ответа Запада на действия России, заявил автор The Wall Street Journal. Он также выразил мнение, что сама суть политики Запада поменялась во времена холодной войны. Сейчас она разрушает сама себя изнутри — в особенности свою способность как рыночной экономики к адаптации и внедрению новшеств, а также возможности справляться с ударами", — добавил он. Вучич заявил, что часть Евросоюза находится в состоянии войны с Россией

По словам Дженкинса, проблема также состоит в том, что американская экономика стремится манипулировать законодательством и экономическими условиями, а не налаживать производство продукции.