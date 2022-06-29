МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Филиалы американской ExxonMobil договорились с Whitecap Resources Inc. о продаже ей совместного предприятия XTO Energy Canada, занимающееся разработкой сланцевых пластов в Канаде, почти за 1,5 миллиарда долларов, говорится в релизе компании. Эксперт оценил последствия запрета на покупку золота из России странами G7

"Компания ExxonMobil сообщила, что ее канадские филиалы Imperial и ExxonMobil Canada заключили соглашение с компанией Whitecap Resources Inc. о продаже ей компании XTO Energy Canada, которая находится в совместной собственности Imperial и ExxonMobil Canada", — сказано в сообщении.

Уточняется, что, при условии одобрения регулирующими органами сделка на общую сумму около 1,47 миллиарда долларов будет закончена до конца третьего квартала.

В число этих активов входят площади, которые относятся к сланцевому пласту формаций Монтни и Дюверне, и дополнительные площади в других районах провинции Альберта. Добыча на этих пластах составляет около 140 миллионов кубических футов (3 миллиона кубометров) СПГ и около 9 тысяч баррелей нефти в сутки.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.