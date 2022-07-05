МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor приостанавливает добычу на ряде месторождений на фоне забастовок, сообщает компания. Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов за тысячу кубов

"Компания Equinor инициировала безопасную остановку месторождений Gudrun, Oseberg South и Oseberg East после того, как члены профсоюза Норвежской организации менеджеров и руководителей (Lederne) объявили забастовку с полуночи", — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что общий объем добычи на месторождениях составляет около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ.

Кроме того, Equinor планирует остановить добычу в ночь на 6 июля еще на трех месторождениях — Heidrun, Kristin и Aasta Hansteen, общий объем добычи которых составляет около 333 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 264 тысячи приходится на природный газ.

А с 9 июля будет приостановлена добыча на месторождениях Sleipner, Gullfaks A и Gullfaks C. Уточняется, что последствия остановки пока не ясны.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.