МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила августовские отпускные цены на нефть для Азии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Saudi Aramco увеличила цены на нефть выше прогноза

"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, повысила августовские цены на нефть для азиатских покупателей до уровней, близких к рекордным, на фоне низкого предложения и сильного спроса", — пишет агентство.

По данным агентства, официальная отпускная цена на Arab Light на август для Азии была повышена на 2,8 доллара с июльского уровня, что будет на 9,3 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. Показатель оказался близок к рекордной премии в 9,35 доллара за баррель в мае, уточняет агентство.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.