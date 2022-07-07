МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля, выросли на 8,2 миллиона баррелей, или на 2%, до 423,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Путин оценил количество долларов, напечатанных в США за два года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на миллион баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 492 миллионов баррелей, добавляет министерство. При этом с начала года показатель упал больше чем на 100 миллионов баррелей.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период остались на уровне предыдущей недели в 21,3 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 2,5 миллиона баррелей (на 1,1%), до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,3 миллиона баррелей (на 1,1%) и составили 111,1 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 1,1 миллиона баррелей.