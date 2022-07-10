МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Подорожание электроэнергии в Германии станет в 2022 году более ощутимым для граждан, чем прогнозировалось ранее, сообщает газета Bild, ссылаясь на расчеты Ассоциации жилищного хозяйства. Bloomberg назвал новую угрозу для энергетики Германии

Согласно прогнозам экспертов ассоциации, дополнительные расходы, вызванные ростом цен на электроэнергию, для домохозяйства с одним проживающим составят 2700 евро в год, а с четырьмя 5000 евро.

По словам лавы ассоциации Акселя Гедашко, в связи с подорожанием электроэнергии "все домохозяйства в Германии сталкиваются с невероятными сложностями. Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты".

По информации Федерального статистического ведомства ФРГ, цены на энергоносители в стране выросли в июне на 38%.