МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В связи с перебоями в поставках газа занятия в немецких образовательных учреждениях могут быть отменены, предупредила федеральный министр образования ФРГ Беттина Старк-Ватцингер. Об этом сообщает газета Bild. Город Нарва в Эстонии готовится остаться без газа этой зимой

Министр заявила, что "уже проводила кампанию в условиях пандемии, предусматривающую, чтобы учебные заведения были включены в критическую инфраструктуру", — и отметила, что уже сегодня образовательным учреждениям следует уделять особое внимание, чтобы впоследствии избежать сокращения количества уроков или их отмены.

Также она отметила, что в школах и институтах необходимо использовать энергосберегающие приборы.