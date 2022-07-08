В Германии допустили отмену занятий в школах и вузах из-за дефицита газа
Глава Минобра ФРГ заявила, что из-за нехватки газа в школах и вузах могут отменить занятия
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В связи с перебоями в поставках газа занятия в немецких образовательных учреждениях могут быть отменены, предупредила федеральный министр образования ФРГ Беттина Старк-Ватцингер. Об этом сообщает газета Bild.
Министр заявила, что "уже проводила кампанию в условиях пандемии, предусматривающую, чтобы учебные заведения были включены в критическую инфраструктуру", — и отметила, что уже сегодня образовательным учреждениям следует уделять особое внимание, чтобы впоследствии избежать сокращения количества уроков или их отмены.
Также она отметила, что в школах и институтах необходимо использовать энергосберегающие приборы.
https://1prime.ru/gas/20220708/837421513.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.