МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Французские энергоемкие компании переводят котлы с газа на мазут, опасаясь остановки производства из-за возможного возникновения дефицита газа, передает Reuters, ссылаясь на заявления участников конференции "Экономические встречи" в городе Экс-ан-Прованс. При этом глава компании Michelin Флоран Менего, как сообщает агентство, заявил, что в случае необходимости его компания может перейти на уголь. Во Франции призвали готовиться к полной остановке поставок газа из России

"Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать как на газе, так и на мазуте, и мы можем перейти даже на уголь, если потребуется", — заявил глава Michelin.

Он отметил, что его цель — избежать закрытия предприятий, поскольку в случае прекращения поставок газа в качестве альтернативы, по его мнению, будет доступна нефть.

В то же время министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что в настоящий момент французское правительство определяет предприятия, которые должны получить приоритетную защиту при перебоях поставок энергоресурсов.