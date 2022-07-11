РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл — ПРАЙМ. Краснодарский краевой суд на заседании в понедельник изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на штраф в 200 тысяч рублей, сообщил судья краевого суда на заседании. КТК выплатил штраф в российский бюджет за разлив нефти в Черном море

Суд в Новороссийске 5 июля постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. КТК направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда, поскольку такое действие может вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства.

"Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей", — сказал судья.

КТК при этом в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором, и планирует сделать это в максимально сжатые сроки. Так прокомментировали в компании решение краевого суда.

Суд в Новороссийске 5 июля постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. КТК направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда из-за риска вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода — 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.

Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.