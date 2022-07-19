Bloomberg пообещал Евросоюзу энергетический "шторм" и хаос из-за жары
Bloomberg заявил, что аномальная жара помешает странам Евросоюза восстановить запасы газа
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Из-за жары энергетический "шторм" в Европе начнется раньше, чем это прогнозировалось, и европейцы не успеют подготовиться к хаосу, который принесет этот "шторм", утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на расчеты аналитиков Rystad Energy.
Агентство отмечает, что температура в ряде регионов Франции и Великобритании, согласно прогнозам, может повысится до рекордных уровней. С одной стороны, благодаря этому увеличится выработка, солнечной энергии, но с другой, это взвинчивает спрос на охлаждение и вызывает рост мировых цен на СПГ.
При этом в Rystad Energy считают, что аномальная жара не позволит странам Европы восстановить свои запасы газа до начала зимы, и отмечают, что уровень наполнения газохранилищ в настоящий момент остается ниже нормы для этого времени года.
"Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет", — заключают аналитики Rystad Energy.
https://1prime.ru/energy/20220719/837527872.html
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