МОСКВА, 18 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Турбина для "Северного потока", вероятнее всего, вернется на свое место вопреки протестам Украины. Это отвечает жизненно важным интересам Европы, которая признает, что в действительности не готова к "вожделенной роскоши" отказа от газа из России. "Придут просить у России". Голод может затронуть даже богатых

По данным Рейтер, "Газпром" официально уведомил в понедельник по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. Позже оно же сообщило, что письмо "Газпрома" о форс-мажорных обстоятельствах получил немецкий концерн Uniper.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Подача природного газа в балтийский трубопровод "Северный поток", по которому энергоноситель транспортируется из России в Германию, вполне может возобновиться 22 июля, по окончании десятидневных профилактических работ. Во всяком случае, сугубо техническая сторона вопроса, судя по сообщениям в российских и зарубежных масс-медиа, должна разрешиться в ближайшие дни, несмотря на ожесточенные протесты официального Киева.

Турбина производства немецкого концерна Siemens, предназначенная для компрессорной станции (КС) "Портовая", непростую судьбу которой с момента ее задержания в Канаде после ремонта отслеживает "Прайм", может уже находиться на пути в Германию. И хотя в самой компании комментировать вопросы, связанные с возвращением агрегата, отказываются, известно, что 15 июля "Газпром", по собственным данным, официально обратился к Siemens с "просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель".

Если допустить, что агрегат с учетом временных затрат на доставку и пуско-наладочные работы не вернется в эксплуатацию к моменту окончания профилактики "Северного потока", то и в таком случае нет оснований ожидать технических проблем с подачей газа по маршруту. А с возобновлением работы турбины появится возможность существенно увеличить прокачку. В любом случае, публичные опасения официальных представителей Берлина, что Россия полностью прекратит поставки по трубопроводу под надуманным предлогом, явно теряют под собой реальную почву.

Более того, канадская сторона после переговоров с Германией не только согласилась вернуть турбину, но и обещала выдать до 31 декабря 2024 года лицензию на ремонт, обслуживания и транспортировку еще пяти таких агрегатов производства Siemens.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

"Северный поток" в настоящее время является основным маршрутом поставок природного газа из России в Европу. После "заморозки" российских валютных резервов в странах ЕС в ответ на проведение на Украине специальной военной операции (СВО) Москва обязала европейских покупателей оплачивать объемы по новой схеме, включающей открытие счета в Газпромбанке с последующей конвертацией поступивших средств в рубли. Польша отказалась выполнять это условие, а также ввела индивидуальные санкции против "Газпрома". В результате прекратился транзит газа через данную страну по маршруту "Ямал-Европа".

В свою очередь, транзит по территории Украины через точку входа "Сохрановка" прекращен по инициативе официального Киева. Прокачка через вторую точку входа в украинскую газотранспортную систему (ГТС), станцию "Суджа", осуществляется в пределах 40-42 млн кубометров в сутки (менее 40% от забронированных "Газпромом" мощностей ГТС). "Уберите это". Китай обломал надежды торговцев нефтью

Российские объемы, поступающие на юг ЕС по ответвлению "Турецкого потока", несопоставимы с теми, которые способен пропускать "Северный поток", и заведомо не могут удовлетворять потребности покупателей в Германии и ряде других стран Европы.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Закономерно, что полная остановка трубопровода на период с 11 по 21 июля для планового обслуживания стала серьезным испытанием для текущей энергетической политики ЕС, в рамках которой европейские страны обязаны заполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) к 1 ноября на 80%.

Так, ключевой покупатель российского природного газа в Германии, Uniper, оказался вынужден использовать объемы, которые ранее были закачаны в хранилища для использования в предстоящем отопительном сезоне. Более того, немецкий энергетический гигант обратился к Берлину с призывом о помощи, которая потребуется уже в "ближайшие несколько дней", сообщает Bloomberg. Сокращение поставок из России по "Северному потоку" в июне вынудило Uniper и другие энергетические компании Европы закупать "голубое топливо" "по гораздо более высоким ценам на открытом рынке", отмечает информационное агентство.

На 17 июля газовые хранилища Германии, по данным Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur, BNetzA), были заполнены на 65%. Однако глава ведомства Клаус Мюллер посетовал в интервью изданию Bild, что имеющихся запасов недостаточно, чтобы страна пережила зиму 2022/2023 года без поставок из России.

А уже 18 июля издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), ссылаясь на информацию британской консалтинговой компании Ernst & Young, посетовало, что усиливающийся с каждым днем энергетический кризис стал "сокрушительным приговором" для будущего немецкой экономики.

В свою очередь, глава международной энергетической компании Shell Бен ван Берден на днях дал понять, что проблема, которой сильно озабочены власти Германии, на самом деле касается Европы в целом. И странам региона, вероятно, уже этой зимой предстоит вводить нормирование потребления природного газа. Европа испугалась по-настоящему: что пообещал Мантуров

Своеобразную черту под чередой громких событий и заявлений на тему зависимости ЕС от российского газа подвел министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Отказ от импорта "голубого топлива" из России в Европу не обсуждается на Совете глав МИД ЕС в Брюсселе, подтвердил он 18 июля. По словам чиновника, такой шаг сильно затронул бы страны объединения.

Следует напомнить, что согласно текущей стратегии, ведущая экономика ЕС, Германия, планирует отказаться от использования российского природного газа к середине 2024 года. Полный отказ от энергоресурсов из РФ всех стран ЕС в рамках стратегии REPowerEU намечен на 2030 год. Способна ли Европа под влиянием простых фактов и соображений самосохранения пересмотреть свою энергетическую политику ЕС, которая, как неоднократно указывали эксперты, в нынешнем ее состоянии находится в плену стереотипов и откровенных заблуждений, покажет время.