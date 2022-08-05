МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Разведанных запасов нефти в России хватит на 39 лет, при этом почти две трети из них могут быть достаточно быстро введены в эксплуатацию, заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. Эксперт назвал текущее снижение цен на нефть временным

"Разведанных запасов нефти, по данным последнего госбаланса, России хватит на 39 лет, газа – на 80 лет, угля – на еще более долгий срок. Однако вопрос в другом: какая доля этих запасов будет рентабельной и как быстро их можно ввести в разработку? Для нефти такая оценка была сделана. По итогам инвентаризации, рентабельными для добычи являются 65% технологических запасов, они могут быть введены в эксплуатацию достаточно быстро", — написал Шпуров в статье для аналитического центра "ИнфоТЭК".

По словам главы ГКЗ, остальная часть требует применения новых технологий добычи, особых налоговых режимов, предварительного обустройства месторождений.

Прирост запасов и добычи обеспечат научно-технические разработки, которые позволят увеличить коэффициент извлечения нефти и эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗы), а государство уже стимулирует это направление, однако, по оценкам Шпурова, главный механизм здесь — закон о полигонах, на которых будут испытываться новые технологии. Глава ГКЗ отметил, что в этом году некоторые компании получили лицензии на создание таких полигонов и уже организовывают их на участках с ТРИЗами. Эксперт оценил сообщение о сжигании "Газпромом" излишек газа

В то же время для угля и газа инвентаризация не проводилась, поэтому доля их рентабельных запасов пока не ясна. Шпуров подчеркнул, что для угля такая оценка особенно важна, потому что очень многие месторождения находятся в отдаленных районах, а сам уголь различается по сортам и качеству. Инвентаризация же позволит более точно оценить технологические запасы по всем критериям.

Глава ГКЗ также считает, что инициатива здесь должна исходить от государства. "В этом случае и частные компании оперативно подключатся, как это было в случае с нефтью", — заключил он.