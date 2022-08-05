Глава госкомиссии Шпуров: разведанных запасов нефти в России хватит на 39 лет, газа – на 80 лет
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Разведанных запасов нефти в России хватит на 39 лет, при этом почти две трети из них могут быть достаточно быстро введены в эксплуатацию, заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров.
"Разведанных запасов нефти, по данным последнего госбаланса, России хватит на 39 лет, газа – на 80 лет, угля – на еще более долгий срок. Однако вопрос в другом: какая доля этих запасов будет рентабельной и как быстро их можно ввести в разработку? Для нефти такая оценка была сделана. По итогам инвентаризации, рентабельными для добычи являются 65% технологических запасов, они могут быть введены в эксплуатацию достаточно быстро", — написал Шпуров в статье для аналитического центра "ИнфоТЭК".
По словам главы ГКЗ, остальная часть требует применения новых технологий добычи, особых налоговых режимов, предварительного обустройства месторождений.
Прирост запасов и добычи обеспечат научно-технические разработки, которые позволят увеличить коэффициент извлечения нефти и эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗы), а государство уже стимулирует это направление, однако, по оценкам Шпурова, главный механизм здесь — закон о полигонах, на которых будут испытываться новые технологии. Глава ГКЗ отметил, что в этом году некоторые компании получили лицензии на создание таких полигонов и уже организовывают их на участках с ТРИЗами.
В то же время для угля и газа инвентаризация не проводилась, поэтому доля их рентабельных запасов пока не ясна. Шпуров подчеркнул, что для угля такая оценка особенно важна, потому что очень многие месторождения находятся в отдаленных районах, а сам уголь различается по сортам и качеству. Инвентаризация же позволит более точно оценить технологические запасы по всем критериям.
Глава ГКЗ также считает, что инициатива здесь должна исходить от государства. "В этом случае и частные компании оперативно подключатся, как это было в случае с нефтью", — заключил он.
https://1prime.ru/energy/20220805/837710010.html