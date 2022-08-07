МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Около половины европейцев винит правительства своих стран и энергокомпании, а не Россию, в росте цен на энергоносители. Об этом сообщило испанское издание Mundo со ссылкой на опрос, проведенный альянсом Euroskopia. В Британии предупредили о "зиме нищеты" для миллионов детей и пенсионеров

Эксперты выяснили, что 25% европейцев, считают, что правительства их стран виноваты в росте цен на энергоносители. Такой точки зрения больше всего придерживаются опрошенные из Польши и Греции. Около 24% респондентов ответили, что вина лежит на энергетических компаниях. Такой ответ лидирует среди опрошенных из Италии, Испании и Португалии. Еще 11% считают, что в сложившейся ситуации ответственность несет ЕС. Только 28% респондентов утверждали, что в росте цен виновата Россия.

Опрос также показал, что 45% респондентов "сильно" ощущают влияние роста цен на энергоносители, а 56% "сильно" обеспокоены этим ростом.

Исследование проводилось с 8 по 29 июня в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции. В нем приняли участие 9000 человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность опроса составляет 3,1 процентного пункта.