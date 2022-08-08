МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Результат визита американского президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию стал «пощечиной» Белом дому, пишет издание Advance. СМИ раскрыло ключевой фактор в энергетической борьбе России и Запада

В статье отмечается, что на прошлой неделе ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки: при этом американский лидер во время своей поездки попытаться уговорить Эр-Рияд (главный игрок в картеле ОПЕК) нарастить до максимально возможного уровень добычи нефти. Это бы привело к падению мировых цен на энергоресурсы и сыграло бы на руку Байдену. Во время своего визита президент США не получил никаких заверений в том, что добыча будет увеличена до значимой отметки. Хотя представители Белого дома заверяли: так и будет. Однако в ОПЕК+ решили увеличить добычу всего на сто тысяч баррелей в сутки. Это означает, что Байдену не удалось добиться своей цели, пишет автор.

Это увеличение добычи буквально оскорбительно для американского президента с его требованиями. Мир каждый день потребляет около ста миллионов баррелей нефти. Иными словами, увеличение добычи ОПЕК+ чисто символическое: если за месяц до визита президента США страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 648 тысяч баррелей в сутки, то сейчас — только на сто тысяч.

При этом, как напоминается в публикации, еще в 2019 году в ходе своей предвыборной гонки тогда еще кандидат на пост президента США утверждал, что "исключит" одного из крупнейших в мире экспортера нефти за несоблюдение прав человека.

Интерес к визиту Байдена в Саудовскую Аравию подогрет "прямым и окончательным ответом" на посещение американским представителем ближневосточной страны, ведь сейчас главе Белого дома пришлось сменить риторику в адрес Эр-Рияда из-за резкого изменения геополитической ситуации. Сейчас, на фоне глобального энергетического и экономического кризиса, которые начались из-за пандемии и сейчас усилились ситуацией вокруг Украины и беспрецедентными антироссийскими санкциями, возглавляемая Байденом страна оказалась в тяжелом положении. Речь идет не только о высоких ценах на бензоколонках, американцы вынуждены платить дороже за еду и другие привычные повседневные товары. Это приводит в том числе и к снижению популярности Байдена: его рейтинг упал уже до 38%, а источники телеканала Fox News говорят о рейтинге на уровне 31%.

"ОПЕК+ сделала абсолютный минимум. Кроме того, это минимальное увеличение добычи за всю историю существования ОПЕК. То есть это чисто символический жест", — заявил CNN Боб Макнэлли, председатель консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group.

Страны-участники ОПЕК и не вошедшие в картель нефтедобывающие страны решили 3 августа нарастить добычу на 100 тысяч баррелей в день. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 5 сентября.

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