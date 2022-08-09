ПРАГА, 9 авг — ПРАЙМ. Чехия располагает стратегическими запасами нефти, которых ей хватит на 90 дней, активировать их кабмин пока не планирует, написал во вторник вечером в Twitter глава минпромторга Йозеф Сикела, комментируя прекращение поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Чехия поддержала ужесточение условий обязательного снижения спроса на газ

"В связи с прекращением поставок нефти по трубопроводу "Дружба" мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, вместе с которыми ищем способы разрешения ситуации. Последующие дни покажут, идет ли речь о дальнейшей эскалации энергетической войны со стороны РФ или о технической проблеме с оплатой. Компания MERO (владелец и оператор чешского участка нефтепровода "Дружба") располагает такими оперативными запасами нефти, которые позволят нам компенсировать потерю поставок, как минимум, до второй половины августа. Кроме того, у нас еще есть стратегические запасы, которых нам хватит примерно на 90 дней, но активировать их мы пока не планируем", — написал министр.

В свою очередь, глава компании MERO Ярослав Пантучек, выступая вечером во вторник по Чешскому ТВ, сообщил о том, что в настоящее время Управление государственными материальными резервами (ГСЧР) располагает примерно одним миллионом тонн нефти. При этом НПЗ в городе Литвинове (на западе страны) ежедневно перерабатывает около 15 тысяч тонн нефти, а второй крупный НПЗ, в городе Кралупы-над-Влтавоу (также на западе страны), полностью снабжается нефтью из трубопровода IKL.

Кроме того, компания MERO распространила заявление, в котором сообщается, что поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" могут возобновиться через несколько дней.

По данным минпромторга, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, при этом примерно 4 миллиона тонн поступает по трубопроводу "Дружба" и столько же — по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.

Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.