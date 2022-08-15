МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Саудовская Saudi Aramco не видит влияния на ее позиции в Азии и в том числе в Индии от перераспределения поставок российской нефти, сохраняет долю на этих рынках, заявил глава компании Амин Нассер. ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

"Что касается рынка Индии и импорта российской нефти, у нас хорошие отношения (с импортерами в Индии — ред.), и мы являемся базовым поставщиком благодаря нашей надежности для покупателей как в Азии, так и во всем мире", — сказал Нассер в ходе телефонной конференции для инвесторов, комментируя вопрос о влиянии перераспределения поставок российской нефти с Европы в Азию и Индию на позиции Aramco.

"Мы не увидели какого-то влияния от того, что Индия импортирует больше российской нефти, на поставки, которые осуществляет Saudi Aramco. Мы продолжаем сохранять нашу долю рынка Азии и Индии. Как я сказал, они воспринимают нас как базового поставщика из-за нашей надежности", — добавил он.

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