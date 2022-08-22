МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. После начала специальной операции по денацификации Украины немецкие власти поддержали санкции ЕС против Москвы, включая поэтапное введение эмбарго на импорт угля, нефти и нефтепродуктов из России. На фоне сокращения поставок газа цены на него выросли, и многие немцы выбрали в качестве альтернативы уголь. В Берлине возник ажиотажный спрос на угольные брикеты, но и их может не хватить на всех. Продукт-загадка: что сильнее всего подорожает осенью

ДОРОГОЙ ГАЗ — РАСПЛАТА ЗА САНКЦИИ

После начала специальной операции власти Германии поддержали санкции ЕС против Москвы — поэтапное введение эмбарго на импорт российских энергоносителей: угля, нефти и нефтепродуктов.

1 августа вступило в силу эмбарго на поставки российского угля в Европу. При этом, по данным VDKi (Германской ассоциации потребителей угля), в прошлом году Германия закупила у РФ около 18 млн т высококачественного угля — почти половину от всего объема импорта этого вида топлива.

Эмбарго на поставки нефти вступит в силу в декабре этого года, а на нефтепродукты — в феврале 2023 года. В Брюсселе решили воздержаться от запрета на импорт российского газа — до специальной операции примерно 40% всего импортного газа поступало в ЕС из России.

Однако неожиданно для брюссельских политиков "Газпром" значительно сократил поставки в Европу. Сначала прекратились поставки в "недружественные страны", которые отказались платить за российское топливо в рублях, затем по техническим причинам снизилась прокачка по "Северному потоку" — до 20% установленной мощности газопровода. Сейчас поставки по "Северному потоку" не превышают 33 млн куб. м/сут.

С 1 января по 15 августа этого года "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье (в страны за пределами СНГ) 78,5 млрд куб. м газа — на 36,2% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Поскольку экспорт российского газа в Турцию и Китай существенно вырос, то сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС составило около 50%, полагают эксперты. Резкое сокращение поставок стало причиной подорожания газа на европейском рынке. На лондонской бирже ICE фьючерсный контракт на газ с начала июля торгуется дороже $2000/тыс. куб. м. 16 августа стоимость фьючерса достигла рекордного показателя, превысив 2600/тыс. куб. м.

Несмотря на высокие цены, германские власти стремятся накопить в подземных хранилищах максимально возможные запасы газа. По данным агентства Gas Infrastructure Europe, к 15 августа хранилища были заполнены на 78%. В Берлине надеются, что 1 октября этот показатель достигнет 85%, а к 1 ноября — 95%.

Однако ряд экспертов высказывают мнение, что накопленные запасы не обеспечат потребности населения и промышленности в течение всего отопительного сезона, если зима будет холоднее, чем обычно или поставки российского газа прекратятся полностью.

Германия может получать больше газа из России, но для этого необходимо завершить сертификацию и запустить в эксплуатацию "Северный поток — 2". Однако нынешнее правительство Германии, в которым ключевые посты занимают "зеленые", полностью отвергает такую возможность.

Дорогой газ становится недоступным для жителей Германии и других стран. Они вынуждены переходить на другие более дешевы виды топлива — прежде всего на уголь. В результате спрос на самый "грязный" вид ископаемого топлива многократно вырос.

АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС

"Это просто невиданно, чтобы летом был такой ажиотаж — все запасаются углем", — сообщил Agence France-Presse Фритьоф Энгельке, который возглавляет компанию Hans Engelke Energie. Эта компания со столетней историей поставляет жителям Берлина угольные брикеты. Из-за заоблачно высоких цен на газ спрос на уголь среди берлинцев значительно вырос.

По данным городских властей, из 1,9 млн домов в Берлине от 5 до 6 тыс. до сих пор отапливаются углем. В них проживают преимущественно малообеспеченные жители германской столицы. Именно они являются основными клиентами Hans Engelke Energie. Европа начала потасовку за право на альтернативный газ

Однако в этом году количество желающих приобрести угольные брикеты значительно выросло. К малообеспеченным берлинцам присоединились те, у кого в домах сохранились печки. Обитатели таких домов массово отказываются от газа — чистого ископаемого топлива — в пользу "грязного" угля.

"Пусть это вредно для здоровья, зато не замерзнешь зимой", — приводит слова одного из новых клиентов Энгельке AFP.

Из-за угрозы энергетического кризиса германское правительство приняло решение ввести в эксплуатацию угольные ТЭС для обеспечения потребностей в электроэнергии населения и промышленных предприятий.

Решение возобновить работу угольных ТЭС противоречит обещаниям "зеленых" и других участников правительственной коалиции полностью запретить использование угля до 2030 года, но нехватка газа вынудила их пойти на этот шаг.

Более того, канцлер Германии социал-демократ Олаф Шольц недавно объявил о "ренессансе ископаемого топлива, а именно угля".

Этим летом цены на уголь выросли на 30%, но этот вид топлива все равно дешевле, чем дрова, которые подорожали более, чем в два раза.

Кроме того, многие берлинцы опасаются, что газа на всех не хватит, несмотря на обещание федерального правительства накопить запасы топлива в объеме, который не позволит замерзнуть предстоящей зимой.

УГЛЯ ТОЖЕ НЕ ХВАТАЕТ

Многократный рост спроса на уголь стал тяжелым испытанием для германских угледобывающих компаний. Добыча не поспевает за спросом со стороны населения. Запасы на складах компаний, обеспечивающих углем население в Берлине и его окрестностях, подходят к концу.

"Этим летом мы работаем на пределе возможностей — в три смены, семь дней в неделю", — говорит Торальф Шимер, официальный представитель компании LEAG, которая производит брикеты из угля, добываемого в Лужицком бассейне.

LEAG поставляет угольные брикеты в хозяйственные магазины сети DIY и частным компания. По словам Шимера, с января до середины августа LEAG увеличила объемы производства на 40% в годовом выражении. Однако этого оказалось недостаточно для удовлетворения стремительно растущего спроса. Шимер ожидает, что напряженная ситуация сохранится до зимы.

Более того, на рынке может возникнуть острый дефицит после закрытия крупного предприятия по производству угольных брикетов, которое расположено в Рейнской области — индустриальном сердце Германии. Предприятие должно закрыться до конца года, и если это произойдет, то дефицита избежать не удастся. Черный день наступил: Киев лихорадочно ищет газ и уголь

Пока население реагирует спокойно, когда узнает о необходимости ждать по крайне мере два месяца, чтобы получить заказанные угольные брикеты. Однако зимой реакция будет иной.

"Как только начнет холодать, все кардинально изменится. Я боюсь предстоящей зимы", — признался Энгельке.