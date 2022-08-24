МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 августа, уменьшились на 1,5 миллиона баррелей, до 411,4 миллиона, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. FT узнала об отказе Польши поставлять нефть в Германию

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 24 августа, в 17.30 мск.