МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 августа, уменьшились на 1,5 миллиона баррелей, до 411,4 миллиона, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 24 августа, в 17.30 мск.
https://1prime.ru/energy/20220824/837869243.html
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