МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 августа, уменьшились на 1,5 миллиона баррелей, до 411,4 миллиона, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Нефтепровод "Дружба"

FT узнала об отказе Польши поставлять нефть в Германию

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 24 августа, в 17.30 мск.