МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и бензина в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели, а запасы дистиллятов — выросли. Таков прогноз аналитиков, опрошенных Reuters. Фьючерсы на фондовые индексы США падают на ожиданиях решений ФРС

Как в среднем считают 8 аналитиков, запасы нефти в хранилищах США на неделе 13-19 августа сократились на 900 000 баррелей.

Опрос аналитиков проводился до выхода отчета Американского института нефти (API) вечером во вторник и данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые ожидаются в 14.30 по Гринвичу в среду.

На неделе 6-12 августа запасы нефти сократились на 7,1 млн баррелей до 425 млн баррелей, сообщили в EIA. При этом прогноз аналитиков предполагал снижение лишь на 275 000 баррелей.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, на отчетной неделе сократились примерно на 1,5 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 600 000 баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, вероятно, не изменилась, оставшись на уровне 93,5%.