НУР-СУЛТАН, 25 авг — ПРАЙМ. Казахстанские власти заинтересованы в бесперебойной работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а поиск новых маршрутов для экспорта нефти связан с планируемым ростом добычи, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков. "Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают новые маршруты транспортировки нефти

"Мы всегда говорим, что КТК на сегодняшний день является наиболее экономически рентабельным маршрутом отгрузки казахстанской нефти, экспорта. Соответственно, основная задача – сохранить бесперебойную работу данного маршрута для того, чтобы иметь устойчивый канал сбыта экспорта казахстанской нефти. Это очень немаловажно и значительно для роста экономики в целом Казахстана", — сказал он на брифинге в четверг.

Акчулаков рассказал, почему республика рассматривает альтернативные маршруты транспортировки нефти. "Мы в ближайшие два года собираемся увеличить добычу нефти за счет расширения наших крупных месторождений, поиска новых, ввода в эксплуатацию новых небольших месторождений. В целом мы прогнозируем рост: в этом году план — 85,7 миллиона тонн, добыча в Казахстане вырастет до 103, может быть, до 107 миллионов тонн. Соответственно, это объемы свыше тех, которые мы сегодня на экспорт отгружаем. Конечно, в такой ситуации мы должны подумать о том, как эти сверхобъемы иметь возможность отгрузить", — отметил он.

По его словам, вкачестве новых вариантов обсуждаются возможности поставок в Китай и через Каспийское море. "Это маршруты и увеличение отгрузок в сторону КНР по существующему нефтепроводу, где у нас есть еще резервы. И, конечно, это поставка нашей нефти через Каспийское море. Мы неоднократно говорили, что нашими партнерами по Каспийскому морю по данным альтернативным нагрузкам и Азербайджан, и Иран могут быть. В силу разных обстоятельств Иран имеет свои особенности, в случае с Ираном, вы знаете, что это вопросы и текущих санкций в отношении этой стороны, поэтому эти вопросы индикативные, но, тем не менее, мы их рассматриваем", — сказал глава минэнерго. КТК приостановил работу двух из трех выносных причалов из-за неполадок

Что касается отгрузки через азербайджанское направление, по его словам, "это вопрос технический". "Вопрос стоит не о каких-то огромных объемах отгрузки, а от той части (нефти – ред.) избыточной, которая у нас может появиться", — добавил министр.

КТК сообщил 22 августа , что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) из-за обнаружения в них неполадок, в связи с этим заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.