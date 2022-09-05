Боррель рассказал о последствиях санкций для российской энергетики
Глава евродипломатии Боррель заявил, что санкции помешают развитию российской нефтегазовой отрасли
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен — ПРАЙМ. Западные санкции в области энергетики не лишили Россию доходов от продажи топлива, но они могут помешать развитию энергетической отрасли, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Россия продолжает получать деньги от экспорта газа и нефти, санкции не могут этому помешать, особенно учитывая рост цен. Но с точки зрения придания технологического импульса индустрии, влияние санкций ЕС очень большое и будет еще больше", — сказал он.
Чиновник пояснил, что без западных технологий и компаний Россия не сможет развивать свои нефтяные и газовые месторождения. По его словам, санкции оказывают особенно сильное воздействие на высокотехнологичные отрасли российской экономики, к которым, помимо нефтегазовой, относится также авиационная.