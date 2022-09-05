БРЮССЕЛЬ, 5 сен — ПРАЙМ. Западные санкции в области энергетики не лишили Россию доходов от продажи топлива, но они могут помешать развитию энергетической отрасли, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Боррель заявил, что Европе не грозит смерть от холода после "жаркого лета"

"Россия продолжает получать деньги от экспорта газа и нефти, санкции не могут этому помешать, особенно учитывая рост цен. Но с точки зрения придания технологического импульса индустрии, влияние санкций ЕС очень большое и будет еще больше", — сказал он.

Чиновник пояснил, что без западных технологий и компаний Россия не сможет развивать свои нефтяные и газовые месторождения. По его словам, санкции оказывают особенно сильное воздействие на высокотехнологичные отрасли российской экономики, к которым, помимо нефтегазовой, относится также авиационная.

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