МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Европейцы на фоне энергокризиса стали чаще бронировать номера в турецких отелях на зимний период, передает телеканал A Haber. Эксперты рассказали, как Европа проживет зиму и 2023 год без газа из России

Согласно данным, количество броней на ноябрь увеличилось в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

"Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму", — отмечается в сообщении.

По словам члена правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхана Адемхана, такая ситуация положительно отразится на экономике Турции, поскольку приток туристов поможет снизить безработицу в стране и повысить благосостояние граждан. В Минэнерго Турции оценили достаточность запасов газа для прохождения зимы

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

На прошло неделе Еврокомиссия опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на 5% и изымать сверхприбыль энергетических компаний. При этом об ограничении цен на российский газ в релизе речи не идет.